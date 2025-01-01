14-Jähriger klaut Pizza-LieferwagenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 103: 14-Jähriger klaut Pizza-Lieferwagen
45 Min.Ab 12
Zwei Teenager vermissen seit einer Woche ihre Mutter. Angeblich wollte sie sich nur eine Auszeit gönnen. Doch was steckt wirklich hinter ihrem Verschwinden? - Ein Mann hat im Schrank seines Stiefsohns eine scharfe Waffe gefunden! Alles deutet darauf hin, dass der 18-Jährige einen Überfall begangen hat. - Ein Mann behauptet, in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Doch als sich einige Ungereimtheiten auftun, kommen die Beamten einem Geheimnis auf die Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
