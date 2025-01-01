Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Scharfe Waffe im Müll

SAT.1Staffel 13Folge 114
Scharfe Waffe im Müll

Auf Streife

Folge 114: Scharfe Waffe im Müll

45 Min.Ab 12

Ein Ehepaar findet in der Mülltonne seines Mehrfamilienhauses eine scharfe Waffe! Doch was hat die verschwundene Tochter des Paares damit zu tun? - Eine junge Frau entdeckt in ihrer Waschmaschine Schmuck, der aus einem Überfall auf einen Juwelier stammt. Wieso wurde das Diebesgut dort versteckt und von wem? - Ein junger Umweltaktivist wird bewusstlos in der Ausfahrt eines Parkplatzes gefunden. Wurde er bei seinem Protest von einem wütenden Autofahrer überfahren?

