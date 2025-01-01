Auf Streife
Folge 99: Mama, ich hol dich da raus
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Autodiebstahl gerufen. Als sie eintreffen, erwartet sie ein seltsames Bild: Ein Mann sitzt auf einem Aufsitzrasenmäher und fährt wie verrückt über Kleidungsstücke! - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gerät ein Reisebus ins Visier. Als sich die Beamten dem Bus nähern, wird plötzlich die hintere Tür aufgestoßen und zwei Personen ergreifen die Flucht.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
