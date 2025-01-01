Auf Streife
Folge 84: Gebt mir mein Kind zurück!
44 Min.Ab 12
In einer Bäckerei vermisst eine Mutter ihr Kind. Angeblich hat eine Bäckereiangestellte kurz auf das Kind aufpassen sollen, während die Mutter zur Toilette ging. - Eine 47-Jährige alarmiert die Beamten: Ihre Nachbarn hatten vor, sie zu vergiften! Als die Polizisten eintreffen, droht die Situation zu eskalieren. - Ein Sicherheitsbediensteter entdeckt in den frühen Morgenstunden zwei fahrende Autos in einer Lagerhalle. Die Versuche, die Fahrzeuge zu stoppen, scheitern.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1