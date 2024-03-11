Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 1: Der Klempner
43 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16
Der Westside Ripper treibt in L.A. sein Unwesen. Ava Bartlett, ein leidenschaftlicher True-Crime-Podcast-Fan, ist besessen von ihm - im Gegensatz zu ihrem Ehemann Nathan. Als die junge Chloe auf bestialische Weise ermordet wird und Avas Klempner Matt in der Nähe gesehen wurde, ist sie fest davon überzeugt, dass Matt der Serienmörder sein muss. Sie will ihm unbedingt die Wahrheit entlocken - und zwar in einem Podcast, der zudem auch Geld in die leere Familienkasse spülen soll.
