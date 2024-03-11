Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

NBCUniversal Staffel 1 Folge 2 vom 11.03.2024
Folge 2: Überzeugungskünste

29 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16

Ava und Nathan sind sicher, dass Matt der gesuchte Westside Ripper und somit der Mörder von Chloe Lake ist. Nathan macht ihm ein Angebot: Entweder er nimmt mit ihm einen Podcast auf oder er liefert ihn an die Polizei aus. Matt lässt Nathan, ohne ihm eine Antwort zu geben, einfach stehen, was Nathan sehr beunruhigt. Er bricht in Panik aus, als im Tennisclub plötzlich zwei Polizisten auftauchen, die ihm Fragen zu der Toten stellen.

