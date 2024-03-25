Der Ted Bundy FlaschenöffnerJetzt kostenlos streamen
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 5: Der Ted Bundy Flaschenöffner
28 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 16
Dahlia Stone ist tot. Hat Matt sie vom Dach gestoßen oder ist sie wirklich freiwillig gesprungen, wie er behauptet? Ava ist davon überzeugt, dass er schuldig ist und würde Las Vegas am liebsten sofort verlassen, aber Nathan überredet sie zum Bleiben. Nach einer wilden Nacht überrascht der Westside Ripper am nächsten Tag die Messegäste mit der zweiten Folge "Based on a True Story".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen