Der AlbtRAUM in Mönchengladbach

sixxStaffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Der AlbtRAUM in Mönchengladbach

57 Min.Folge vom 06.11.2019

Die 30-jährige Anika aus Mönchengladbach möchte ihre chaotische Zwillingsschwester Kristina mit einem neuen Schlafzimmer überraschen. Style-Expertin Janin Ullmann lässt in nur zwei Tagen ein gemütliches Schlafzimmer im angesagten Skandi-Look entstehen und pimpt das Wohnzimmer gleich noch dazu. Rechte: SIXX

