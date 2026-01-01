Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
2 StaffelnAb 12
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Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Außeneinsatz mit Knalleffekt: Moderatorin und DIY-Expertin Janin Ullmann "überfällt" in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ahnungslosen Kandidaten, der dann aus seinen eigenen vier Wänden verbannt wird. Während der Überraschte in der Ferne zittert, haben Janin Ullmann und ihr Team drei Tage Zeit, den geschmacklosen Wohn(albt)raum mittels kreativer Upcycling- und Raumgestaltungs-Ideen sowie DIY-Hacks in eine Wohlfühl-Oase mit dem einzigartigen Janin-Twist zu verwandeln.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SIXX
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