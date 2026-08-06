Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 20: Blinde Wut
47 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Die 22-jährige Whitney Gray ist mit ihren Kindern und ihrer Nichte auf einer Einkaufstour, als sie aus einem Auto heraus erschossen wird. Die Ermittler suchen über die Aufzeichnungen aus Überwachungskameras nach dem Fahrzeug und stellen fest, dass der Killer auf der Flucht ist und eine große Ladung Waffen mit sich führt.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media