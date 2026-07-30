Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 19: Das falsche Ziel
47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Im Jahr 2017 wird Alisha Canales-McGuire im Haus ihrer Schwester erschossen. Die Hinweise deuten auf einen gezielten Angriff hin, doch die Ermittler können sich nicht erklären, warum Alisha sterben musste. Aufzeichnungen aus Überwachungskameras und Videos aus den sozialen Medien führen die Polizei schließlich zur Klärung dieses tragischen Falls.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media