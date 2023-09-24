Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammenJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 1: Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammen
46 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 6
Raphael Dysli kümmert sich um sechs neue Problempferde. Über einen Zeitraum von drei Monaten hinweg versucht er, ihr Verhalten zu verbessern. Ein "Pferde-Internat" im Bergischen Land in der Nähe von Köln ist der perfekte Ort für den Profi, um mit den Tieren und ihren Besitzern zu arbeiten.
