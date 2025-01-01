Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Pferdeversteher Raphael Dysli trainiert Problempferde in der ersten Pferdeschule Deutschlands. Er hilft dabei den Besitzer*Innen, eine Verbindung zu ihren Lieblingen aufzubauen.
Getreu dem Motto “Vom Problem zum Traumpferd” trainiert Pferdeversteher Raphael Dysli verhaltensauffällige Pferde in der ersten Pferdeschule Deutschlands. Neben den Tieren selbst ist für ihn besonders die Beziehung zwischen Pferd und Mensch wichtig und er hilft den Besitzer’*innen dabei, eine Verbindung zu ihren tierischen Lieblingen aufzubauen, indem sie die Sprache und Ausdrucksweise ihrer Tiere besser verstehen lernen.
Wer ist “Der Pferdetrainer”?
Raphael Dysli sagt von sich selbst, dass er auf einem Pferd gesessen hat noch bevor er laufen konnte. Pferde begleiten den geborenen Mutlangener bereits sein gesamtes Leben. Seit mittlerweile über 20 Jahren arbeitet er mit Pferden zusammen, züchtet sie und bildet sowohl die Tiere als auch ihre Besitzer*innen aus. Dafür hat er eigene Trainingsmethoden entwickelt, die auf Vertrauen und Verständnis zwischen dem Pferdetrainer, den Besitzer*innen und den Tieren beruhen.
Er geht seiner Arbeit inzwischen in der Hacienda Buena Suerte im Süden von Andalusien bei Villamartin nach. Denn dort lebt der 41-jährige auf Baden-Württemberg mittlerweile. Den Hof haben seine Eltern gegründet, ehe Dysli diesen im Jahr 2016 übernommen hat und seine tierische Leidenschaft vollständig zu seinem Beruf machen konnte. Für seine Reitkurse und -schulungen reist er mittlerweile durch ganz Europa. So auch nach Deutschland, um hier in der ersten Pferdeschule des Landes seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Neue Staffel, neue Problempferde
Wie bereits in der ersten Staffel kümmert sich der Pferdeversteher auch in der zweiten Staffel insgesamt wieder um sechs vierbeinige Härtefälle. Dafür bezieht er gemeinsam mit seinem Team für insgesamt drei Monate ein Pferdeinternat im Bergischen Land, um in Ruhe mit den Tieren und deren Besitzern arbeiten zu können.
Verstehen, vertrauen, verbinden - Das ist nicht nur der Titel der Sendung, sondern auch das persönliche Motto von Raphael Dysli. Der sympathische Pferdetrainer mit spanischen Einflüssen arbeitet mit Leidenschaft, Temperament und viel Empathie.