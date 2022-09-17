Die geheime Welt ... unserer ZoosJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.09.2022: Die geheime Welt ... unserer Zoos
137 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 12
Hautnah und mittendrin zwischen Tigern, Affen und Elefanten - nahezu jeder war schon einmal dort, doch was die meisten nicht wissen: Deutschlands Zoos stecken voller Geheimnisse. Was macht die Verpaarung zweier Tiger zu einem lebensgefährlichen Liebesspiel? Wo kommen die Tonnen an Futter her? Wie funktioniert ein VIP-Shuttle für Wildtiere und warum ist Elefantenurin eine interessante Informationsquelle?
