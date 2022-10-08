Die geheime Welt ... des größten Spaßbades der WeltJetzt kostenlos streamen
Die geheime Welt ...
Folge vom 08.10.2022: Die geheime Welt ... des größten Spaßbades der Welt
134 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 6
Nordöstlich von München liegt eine der besucherstärksten Attraktionen Bayerns: die Therme Erding - die größte ihrer Art weltweit und Spaßbad zugleich, das mit zwei Millionen Menschen pro Jahr mehr Besucher anzieht als das Schloss Neuschwanstein. Doch die meisten wissen nicht, welche Geheimisse sich dort verbergen: Wer steckt hinter den 27 Wasserrutschen, 35 Saunen und Dampfbäder, 34 Pools, einem Rutschen-Eldorado, einem Bade-Mekka mit angeschlossenem Hotel und privaten Chalets?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
