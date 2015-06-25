Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Wir machen's besser

ProSieben MAXXFolge vom 25.06.2015
Wir machen's besser

Wir machen's besserJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 25.06.2015: Wir machen's besser

110 Min.Folge vom 25.06.2015Ab 12

In dieser Folge dreht sich alles ums Handwerk. Kai-Uwe Möschler betreibt in Deutschland eine Leder-Manufaktur und lässt sich in Marokko die traditionell arabische Art der Lederbearbeitung zeigen. Jan Korbes möchte ein Futtersilo zum Haus umbauen und verwendet dafür nur gebrauchte Materialien vom Schrottplatz. Ein Südtiroler Schreiner stellt handgefertigte Luxus-Koffer her, und in der britischen Schuhmanufaktur von John Lobb entstehen echte Einzelstücke.

Alle verfügbaren Folgen