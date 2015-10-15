Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 15.10.2015
Folge vom 15.10.2015: So skurril isst die Welt (2)

131 Min.Folge vom 15.10.2015Ab 12

In China isst man nicht nur anders als bei uns, man kauft auch anders ein. Nicht nur die üppig bestückte Abteilung mit getrocknetem Fisch im Supermarkt ist ungewohnt für europäische Sinnesorgane. Außerdem testet "Galileo 360°" den Glamburger, den teuersten Burger der Welt, ein Restaurant in Japan, in dem aus Kondomen serviert wird, und typische DDR-Gerichte wie Tote Oma, Würzfleisch, LPG-Kuchen, Lungenhaschee und Mutzbraten.

