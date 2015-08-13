Galileo 360°
Folge vom 13.08.2015: Wunderwelt der Technik
109 Min.Folge vom 13.08.2015Ab 12
Wie reinigt man eigentlich ein Kraftwerk? Kann man sich mit einem 3D-Drucker auch sein Abendessen ausdrucken? Hält eine Brücke aus Pappe die Überfahrt von Motorrad und Auto aus? Diese und andere Fragen beantwortet die Technik-Ausgabe von "Galileo 360°". Weitere Themen der Sendung: Laser- oder Wasserstrahl: Was ist kraftvoller? / Die Natur ist das beste Vorbild: Schlangenhaut steht Pate für die Beschichtung von Langlauf-Ski / Hightech Landmaschinen
