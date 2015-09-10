So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweitJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 10.09.2015: So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweit
110 Min.Folge vom 10.09.2015
"Galileo 360°" begleitet Menschen mit ausgefallenen, besonders lukrativen oder besonders harten Berufen wie zum Beispiel Arbeiter in einer Pinselfabrik in Shanghai, den Mitbegründer der Friseurkette "Tony & Guy", einen Park-Ranger in den Everglades, eine Agentin für Partnersuche und Heiratsvermittlung, ein professioneller Schlangesteher und eine Straßenputzerin.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
