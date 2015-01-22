Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Die ungewöhnlichsten Einkaufserlebnisse

ProSieben MAXXFolge vom 22.01.2015
Die ungewöhnlichsten Einkaufserlebnisse

Die ungewöhnlichsten EinkaufserlebnisseJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 22.01.2015: Die ungewöhnlichsten Einkaufserlebnisse

110 Min.Folge vom 22.01.2015Ab 12

In unseren heimischen Supermärkten kann man fast alles kaufen. Doch es gibt weit außergewöhnlichere Waren als Mangos und Erdbeeren im Winter! Auf den exotischsten Märkten der Welt kann man z. B. Kamele oder getrocknete Frösche erwerben. Der Niederländer Ari de Jong ist Großhändler für lebende Fische - und liefert gerne auch mal Haie an seine Auftraggeber aus. Die "Mall of America" ist ebenfalls einen Besuch wert: Hier kann man nach dem gemütlichen Shoppen auch gleich heiraten!

Alle verfügbaren Folgen