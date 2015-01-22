Die ungewöhnlichsten EinkaufserlebnisseJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 22.01.2015: Die ungewöhnlichsten Einkaufserlebnisse
110 Min.
Folge vom 22.01.2015
Ab 12
In unseren heimischen Supermärkten kann man fast alles kaufen. Doch es gibt weit außergewöhnlichere Waren als Mangos und Erdbeeren im Winter! Auf den exotischsten Märkten der Welt kann man z. B. Kamele oder getrocknete Frösche erwerben. Der Niederländer Ari de Jong ist Großhändler für lebende Fische - und liefert gerne auch mal Haie an seine Auftraggeber aus. Die "Mall of America" ist ebenfalls einen Besuch wert: Hier kann man nach dem gemütlichen Shoppen auch gleich heiraten!
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
