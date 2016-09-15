Galileo 360° Ranking Spezial: Crazy HobbysJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.09.2016: Galileo 360° Ranking Spezial: Crazy Hobbys
Womit der eine am liebsten seine Freizeit verbringt, das kann der andere sich nicht mal in seinen kühnsten Träumen vorstellen. Diesmal geht es um die verrücktesten Hobbys, von Star-Trek Fans, Bananenflöte spielen bis hin zu surfenden Mäusen.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
