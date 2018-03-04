Galileo 360° Ranking Spezial: Die abgefahrensten EventsJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 04.03.2018: Galileo 360° Ranking Spezial: Die abgefahrensten Events
46 Min.Folge vom 04.03.2018Ab 12
Vier Wochen Dauerparty in der Ukraine, eine exklusive Hunde-Beach-Party für 10.000 Dollar oder eine Babyhochzeit in China - was ist die ausgeflippteste Veranstaltung der Welt, welche Party macht das Rennen beim "Galileo 360° Ranking Spezial: Die abgefahrensten Events"? Moderatorin Funda Vanroy kennt die Antwort und zeigt, wo Mensch - und Tier - am meisten Spaß haben.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
