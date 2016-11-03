Galileo 360°
Folge vom 03.11.2016: Licht und Schatten der USA
111 Min.Folge vom 03.11.2016Ab 12
Die USA: ein Land der Gegensätze. Arme und reich, konservativ und fortschrittlich, altmodisch und modern - hier existieren die verschiedensten Lebensentwürfe Tür an Tür. Wir schnuppern rein, ins Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten! "Galileo 360°" präsentiert Nonnen, die Marihuana anbauen, Skater, die ihren eigenen Staat gründeten, und eine Reportage über den Alltag einer Gang.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben