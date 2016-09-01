Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen habenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 01.09.2016: Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben
113 Min.Folge vom 01.09.2016Ab 12
Auf der Suche nach Superlativen und Absurditäten kann man durchaus auch direkt vor der eigenen Haustür fündig werden. Zum Beispiel auf Deutschlands größtem Schrottplatz, in der größten Eisdisco oder in einem der verrücktesten Hotels der Bundesrepublik. Selbst unsere Gesetzgebung hat einige Perlen zu bieten.
