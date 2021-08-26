Galileo 360° Ranking: Dunkle MächteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.08.2021: Galileo 360° Ranking: Dunkle Mächte
46 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12
Zeit für Gänsehaut: Reporter Thorben Rath besucht ein Geisterjäger-Seminar auf einem Friedhof in Maine, während sein Kollege Matthias Gonser sich in Spukhaus erschrecken lässt. Außerdem besucht "Galileo 360° Ranking" die verlassene Stadt Apice und schaut dem "Hexer" beim Kochen über die Schulter. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.
