ProSieben MAXX Folge vom 26.08.2021
Folge vom 26.08.2021: Galileo 360° Ranking: Dunkle Mächte

46 Min. Ab 12

Zeit für Gänsehaut: Reporter Thorben Rath besucht ein Geisterjäger-Seminar auf einem Friedhof in Maine, während sein Kollege Matthias Gonser sich in Spukhaus erschrecken lässt. Außerdem besucht "Galileo 360° Ranking" die verlassene Stadt Apice und schaut dem "Hexer" beim Kochen über die Schulter. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.

