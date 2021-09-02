Galileo 360° Ranking: Schule mal andersJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 02.09.2021: Galileo 360° Ranking: Schule mal anders
46 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12
"Galileo 360° Ranking" drückt die Schulbank - und zwar keine gewöhnliche: Unsere Reporter besuchen die coolste Schule Deutschlands, lernen mit Vietnamesen wie man Züge steuert und gehen außerdem auf Geisterjagd. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.
