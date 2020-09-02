Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial oder Daneben?

V. D. Lippe & Bessin (ZS)

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 02.09.2020
V. D. Lippe & Bessin (ZS)

Genial oder Daneben?

Folge 3: V. D. Lippe & Bessin (ZS)

43 Min.Folge vom 02.09.2020

Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Jürgen von der Lippe und Ilka Bessin das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte SAT.1/Weber, Willi.

