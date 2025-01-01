Genial oder Daneben?
1 StaffelAb 12
Genial oder Daneben?
Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der neuen Comedy-Quizshow "Genial daneben - Das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.
Genre:Comedy, Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1