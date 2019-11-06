Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

sixxStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Lieber was Warmes!

Folge 2: Lieber was Warmes!

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Enie hat eine Menge Ideen, um die kalten Tage behaglicher zu machen. Alte Brötchen verwandelt sie im Nu in eine deftige Köstlichkeit; sie umgarnt einen alten Kronleuchter charmant mit farbigen Stoffresten und glitzernden Steinchnen und begrüßt DIY-Bloggerin Xenia Kuhn im Studio. Die junge Dame widmet sich heute dem Upstyling einer alten Baskenmütze. Rechte: SIXX

