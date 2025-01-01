Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
In ihrer neuen Sendung zaubert Enie aus altem Krimskrams tolle neue Gegenstände und Dekoartikel - ganz im Do It Yourself - Style! Das sixx-Sendergesicht freut sich sehr auf die neuen Herausforderungen: "Für jeden ist etwas dabei: es wird gebastelt, gestaltet, genäht und in der Küche gewerkelt. Außerdem erwarte ich spannende Gäste, die mir mit ein paar wenigen Handgriffen, Tricks und Kniffen tolle Dekoartikel zaubern, die sich in wenigen einfachen Schritten nachmachen lassen", beschreibt die Moderatorin ihre neue TV-Spielwiese.
