Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 64vom 29.12.2025
Kartenspiele

KartenspieleJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 64: Kartenspiele

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Jonathans alter Freund Jack Fulton ist gestorben. Der Witwe und seinem Sohn hat er nichts hinterlassen als Schulden - und eine Sammlung von alten Baseballkarten. Jacks Schwester Dorothy ist davon schwer enttäuscht - aber das ändert sich schnell, als sie ein Telefonat Jonathans belauscht: Er hat herausgefunden, dass die Baseballkarten unter Sammlern eine Viertelmillion Dollar wert sind. Dorothy will dieses Geld für sich haben und lässt die Sammlung von ihrem Freund Rex stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen