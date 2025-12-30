Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 65 vom 30.12.2025
Falsch gemünzt

Folge 65: Falsch gemünzt

48 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Jennifer Hart gelangte ohne ihr Wissen in den Besitz einer unschätzbaren Renaissance-Münze, den so genannten "Belletza Kelch". Sie kann es daher nicht verstehen, als zwei Gangster - erfolglos - versuchen, ihr diese Münze abzunehmen. Das wertvolle Stück war einem Münzhändler geraubt worden, der bei dem Überfall ums Leben kam. Jonathan kommt bei seinen Untersuchungen dahinter, dass auch Laura, die Nichte des verstorbenen Münzhändlers, in die Angelegenheit verwickelt ist.

