Staffel 3Folge 65vom 30.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 65: Falsch gemünzt
48 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Jennifer Hart gelangte ohne ihr Wissen in den Besitz einer unschätzbaren Renaissance-Münze, den so genannten "Belletza Kelch". Sie kann es daher nicht verstehen, als zwei Gangster - erfolglos - versuchen, ihr diese Münze abzunehmen. Das wertvolle Stück war einem Münzhändler geraubt worden, der bei dem Überfall ums Leben kam. Jonathan kommt bei seinen Untersuchungen dahinter, dass auch Laura, die Nichte des verstorbenen Münzhändlers, in die Angelegenheit verwickelt ist.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland