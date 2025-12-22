Staffel 3Folge 63vom 22.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 63: Einfach Hart
48 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Aus Abenteuerlust lässt sich Jonathan Hart überreden, die Identität eines ermordeten CIA-Agenten zu übernehmen. Aus dem gefährlichen Spiel wird Ernst, als die Gegenseite prompt Jennifer entführt. Ein sofort von der CIA ausgearbeiteter Gegenplan geht gründlich schief - und auf einmal befindet sich auch Jonathan selbst in der Hand des mörderischen Doppelagenten. In dieser Notlage besinnt Jonathan sich wieder auf seine ureigenen Trumpfkarten: Geistesgegenwart und harte Fäuste.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland