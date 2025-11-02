Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seven.One Studios InternationalStaffel 5Folge 1
46 Min.Ab 6

Die 25-jährige Michelle ist seit drei Jahren Single und wünscht sich, endlich dem Partner fürs Leben zu begegnen. Um die lästige Kennenlernphase zu überspringen, bewirbt sie sich für ein außergewöhnliches Experiment. Sie beschließt, einen völlig fremden Menschen zu heiraten, den ein Experten-Team anhand intensiver Befragungen sowie psychologischer Tests für sie ausgesucht hat. Vor dem Traualtar trifft sie auf den herzlichen Owen. Doch was hält die Zukunft für die beiden bereit?

