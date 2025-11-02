Zusammenbleiben oder Trennung?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 4: Zusammenbleiben oder Trennung?
46 Min.Ab 6
In der letzten Phase des Experiments stehen die Teilnehmer vor einer schweren Entscheidung: Bleiben sie zusammen oder gehen sie wieder getrennte Wege? Vier gemeinsame Monate liegen hinter Michelle und Owen. Die beiden haben sich nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt und wollen auf ihren Gefühlen füreinander aufbauen. Dabei haben sie jedoch mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Hält ihre Beziehung auch dieser Probe stand? Und wie ist es Shareen und David ergangen?
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)