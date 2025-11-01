Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Father

Universelle Therapie

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 01.11.2025
Universelle Therapie

Universelle TherapieJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Father

Folge 6: Universelle Therapie

21 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Ellen hat einen Platz bei einer angesagten Therapeutin ergattert. Dabei versucht sie allerdings auch, für ihre Freunde den ein oder anderen professionellen Rat zu bekommen. Während sich Sophie und Oscar näherkommen, bricht Jesse die Tour ab. Da er nicht zurück in die Schule will, jobbt er in einer Zeitarbeitsfirma und landet durch einen dummen Zufall in der Firma von Valentina.

