How I Met Your Father
Im Jahr 2050 erzählt Sophie, wie sie den Vater ihres Sohnes kennengelernt hat. Mit Hilfe von Freunden und Dating-Apps sucht sie im New York von 2021 sich selbst und die Liebe.
How I met your father: Eine Geschichte, erzählt von Sophie
2050, die nahe Zukunft: Sophie erzählt ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Die Geschichte beginnt im Jahr 2021, als die junge Sophie mit ihren fünf Freunden und Freundinnen Jesse, Valentina, Charlie, Ellen und Sid in New York wohnt und sie alle im Zeitalter von Dating Apps und diversen anderen Möglichkeiten auf der Suche nach der großen Liebe sind. Parallel suchen sie ihr wahres Ich und stellen sich die Frage, was sie jeweils in ihrem Leben erreichen wollen. Die sechs Freunde kämpfen sich dabei gemeinsam durch die größeren und kleineren Problemchen des alltäglichen Lebens.
Hilary Duff verkörpert die junge Sophie Tompkins, wohingegen die 2050er Sophie von Kim Cattrall gespielt wird. Zur Seite stehen Duff und Cattrall dabei Chris Lowell als Jesse, Francia Raisa als Valentina, Suraj Sharma als Sid, Tom Ainsley als Charlie und Tien Tran als Ellen.
How I Met Your Father, nicht Mother
How I Met Your Father ist ein Spin-Off der erfolgreichen Sitcom How I Met Your Mother, die zwischen 2005 und 2014 große Erfolge feierte. Die Serie folgt der schlichten Idee, die bekannte Erzählmethode des Originals einfach umzudrehen: Nicht der Vater erzählt seinen Kindern die Geschichte, wie er ihre Mutter kennen und lieben gelernt hat, sondern die Mutter beschreibt aus ihrer Perspektive das Kennenlernen mit dem späteren Vater ihres Sohnes.
Doch bis diese Idee letztendlich umgesetzt werden konnte, ist viel Zeit vergangen. Der amerikanische Sender CBS plante bereits 2013 ein Spin-Off mit dem Namen How I Met Your Dad, in dem Nicholas D’Agosto, Greta Gerwig, Andrew Santino, Drew Tarver und Krysta Rodriguez die Hauptrollen übernehmen sollten. Doch nach dem Dreh der Pilotfolge entschied sich der Sender letztendlich gegen das Projekt.
2016 riefen Isaac Aptaker und Elizabeth Berger How I Met Your Father (HIMYF) ins Leben. Doch dieses Projekt mussten sie zurückstellen, als sie zu Co-Showrunnern der Erfolgsserie This is Us ernannt wurden.
Mit 20th Century Fox unternahm das Produktionsstudio von How I Met Your Mother im Anschluss ebenfalls den Versuch, ein Spin-Off ihrer erfolgreichen Sitcom zu produzieren. Doch letztendlich war es der Streamingdienst Hulu, der 2021 die Idee von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger wieder aufnahm und umgesetzt hat. Sophie-Darstellerin Hilary Duff fungiert dabei als Produzentin der Serie sowie als Hauptdarstellerin. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel starteten im August 2021 und im Dezember des selben Jahres erschien ein erster Trailer, der den Staffelstart für den 18. Januar 2022 ankündigte.
Neben den sechs Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley und Tien Tran glänzen in How I Met Your Father zahlreiche Nebencharaktere: Josh Peck als Drew, Leighton Meester als Meredith, Stony Blyden als Jasper oder Daniel Augustin als Ian - um nur einige zu nennen. Auf ihrer Suche nach dem Vater ihres Sohnes macht besonders Sophie Bekanntschaft mit den vorwiegend männlichen Gaststars, die ihr Herz erobern wollen.
Wiedersehen mit bekannten Lieblingen
Während Sophie und ihre Clique sich durch das New Yorker (Liebes)Leben kämpfen, stolpern sie über den ein oder anderen Bekannten. Die erste Staffel beinhaltet zum Beispiel einen überraschenden Besuch von Cobie Smulders, die Robin Scherbatsky in How I Met Your Mother verkörperte. Und wie sollte es anders sein? Robin hilft Sophie mit der Liebe und ist dabei wohl die beste Wahl, wenn man an ihre Liebesgeschichte mit Ted in How I Met your Mother zurückdenkt.
Die nahtlose Verknüpfung zur originalen Sitcom wird auch in Staffel zwei fortgeführt, wenn Neil Patrick Harris in seiner Paraderolle als Barney Stinson zurückkehrt. Wir dürfen gespannt sein, ob auch Josh Radnor, Alyson Hannigan und Jason Segel in ihren Rollen als Ted, Lily und Marshall zurückkehren und Sophie und ihre Truppe durch das Erwachsenwerden im New Yorker Großstadtleben begleiten.
Doch die Zuschauer*innen dürfen sich nicht nur über ein Wiedersehen mit den altbekannten Fan-Lieblingen freuen. Auch mit den Schwertern an der Wand, DER Ananas und der Wesleyan University gibt es womöglich ein Wiedersehen. Du möchtest wissen, wie und mit wem? Finde es heraus und schau dir How I Met Your Father im Stream an, von überall und wann immer du möchtest hier auf Joyn.