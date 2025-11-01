How I Met Your Father
Folge 8: Belohnstrafung
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Die Freunde tun sich schwer, unliebsame Dinge zu erledigen. Daraufhin schlagen Jesse und Sid ein altes College-Ritual vor: Das System nennt sich "Belohnstrafung", bei dem sie für alles, was sie in zwei Tagen schaffen, eine Belohnung bekommen. Wenn sie das Ziel jedoch nicht innerhalb von 48 Stunden erreichen, werden sie betraft.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
