Eine explosive Lieferung
Ice Airport Alaska
Folge 2: Eine explosive Lieferung
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Eine Maschine steuert den Ted-Stevens-Flughafen in Alaska an. Sie ist vollgepackt mit Hilfsgütern, die dringend ausgeliefert werden müssen. Starker Schneefall sorgt jedoch dafür, dass eine Sperrung der Landebahnen droht.
Ice Airport Alaska
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Off the Fence BV
