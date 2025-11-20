Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Airport Alaska

Ein besonderer Gast

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 20.11.2025
Ein besonderer Gast

Ein besonderer GastJetzt kostenlos streamen

Ice Airport Alaska

Folge 3: Ein besonderer Gast

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Es ist viel los am kältesten Flughafen der Welt: Eine Frau liegt während eines Flugs in den Wehen. Kommt das Kind in der Luft zur Welt oder kann die Maschine noch rechtzeitig landen? Und: Sicherheitsbeamte enthüllen eine Methode des Schmuggels antiker Schätze.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ice Airport Alaska
Kabel Eins Doku
Ice Airport Alaska

Ice Airport Alaska

Alle 1 Staffeln und Folgen