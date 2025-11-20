Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 20.11.2025
Folge 5: Die Beinahe-Katastrophe

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Ein Schaden am Motor beeinträchtigt den Flug eines Frachters in Richtung Anchorage. Ein heftiger Sturm tobt, während das Team von Alaska National Guard eine Flugzeugbetankung in der Luft vornimmt.

