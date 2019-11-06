Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der wilde Jäger

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 186: Der wilde Jäger

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Vier Freunde gehen auf die Jagd. Doch statt des Wildschweins wird einer der Männer lebensgefährlich getroffen. Noch bevor die Polizei die Ermittlungen richtig aufnehmen kann, hat die Gruppe einen Schuldigen gefunden. Konstance Korfsmeyer deckt so einige dunkle Geheimnisse um die vier Männer auf, während sie herausfindet, ob Peter Weideck zum Bauernopfer gemacht wird, oder ob er wirklich eiskalt auf seinen Freund geschossen hat. Rechte: Sat.1

