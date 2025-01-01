Staffel 1Folge 2
Das widerrufene GeständnisJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 2: Das widerrufene Geständnis
45 Min.Ab 12
Mehr als elf Jahre hat Stephan Lucas bei der erfolgreichen Gerichtssendung "Richter Alexander Hold" als Staatsanwalt Verbrecher angeklagt. Jetzt ist er wieder da und kämpft auf eine ganz andere Weise für die Gerechtigkeit: Stephan Lucas ist überzeugt davon, dass ein Mann unschuldig wegen Mordes verurteilt wurde. Der Lehrer soll eine Schülerin getötet haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH