Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Richter Alexander Hold und seine Kollegen haben ihre Roben ausgezogen und den Gerichtssaal verlassen. In "Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!" krempeln sie vor Ort die Ärmel hoch, um Streitigkeiten nicht erst vor Gericht zu schlichten. Jenseits der sachlich-nüchternen Juristerei setzen sich Alexander Hold, Stephan Lucas, Alexander Stephens und Isabella Schulien mit vollem Einsatz für Familien ein, die den Glauben an die Gerechtigkeit zu verlieren drohen.
Im Namen der Gerechtigkeit
Die Fernsehserie zeigt die Arbeit der Jurist*innen Alexander Hold, Christian Vorländer, Stephan Lucas, Alexander Stephens, Roberto Doni, Benita Brückner und Isabella Schulien. Viele der Darsteller*innen sind bereits bekannt aus der Dokusoap Richter Alexander Hold. Die beiden Schauspielerinnen Simone Dahlmann und Konstance Korfsmeyer kennt das Publikum darüber hinaus aus der Krimiserie Das Strafgericht. Seit Staffel 1 ist der Inhalt jeder Folge ein Einsatz außerhalb des Gerichts. Denn die Anwälte kämpen immer und überall im Namen der Gerechtigkeit. Jede Folge wird dabei ein neuer Fall gelöst. Richter Hold und seine Kolleginnen und Kollegen werden in der Show mit ihren Mandant*innen und deren Familien gezeigt, um Probleme und Streit - im Namen der Gerechtigkeit - ohne Prozess zu klären. Nicht selten zeigen die Jurist*innen dabei vollen Einsatz und lüften in der Doku das ein oder andere dunkle Geheimnis. Oft betrifft das die Frau oder den Mann des Mandanten, die Frau der der Mandantin, die Mutter oder den Vater. Doch die Anwälte schafft es in jeder Sendung, den Familien die Angst zu nehmen. Jede Woche geht es erneut darum, die Unschuld eines Menschen zu beweisen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Parallel zu den Recherchen der Anwälte und Richter werden in manchen Folgen auch polizeiliche Ermittlungen gezeigt. Denn auch die Polizei kämpft in der Serie im Namen der Gerechtigkeit.
Alexander Hold als Held
Besonders Richter Alexander Hold besticht in der Doku-Soap durch sein sachlich-nüchternes Auftreten. Er ist der heimliche Star der Serie! Egal ob es in den Episoden um Rache, Liebe, Sauf-Partys, Geld und Streit um die Kinder geht - es sind immer Probleme, die aus dem Leben gegriffen sind. Manchmal geht es sogar um den (plötzlichen) Tod. Dabei ist jede Staffel spannend und abwechslungsreich. Und auch wenn die Anwälte teils sogar brutal vorgehen, verschreiben sich aber gleichzeitig der sachlich-nüchternen Juristerei. Manche Fälle können anhand eines einzelnen Fotos gelöst werden, wenn es um Mörder geht, bedarf es allerdings schon mehr. Egal ob jung oder alt - Schulien und ihre Kollegin*innen glauben an alle. Und am Ende gewinnt immer die Gerechtigkeit - wie der Name schon sagt.
Im Namen der Gerechtigkeit lief von 2013 bis 2017 im regulären TV-Programm auf dem TV-Sender SAT.1. Jede Staffel wurde von Constantin Entertainment produziert.
Das Drehbuch der Scripted Reality Anwaltsserie stammt aus der Feder von Stefan Jäger, die Besetzung besteht aus Kleindarsteller*innen. Die Rollen der Anwält*innen und Richter*innen verkörpern meist echte Jurist*innen.
Ganze Folgen der realitätsnahen Krimiserie kannst du jetzt auf Joyn streamen.