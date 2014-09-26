Staffel 1Folge 216vom 26.09.2014
Folge 216: Nasser Tod
45 Min.Folge vom 26.09.2014Ab 12
Die alleinerziehende Ramona Lützow liebt ihren Job im Ruderverein. Doch dann wird aus dem Traum ein Alptraum, denn sie und ihre beiden Kinder werden massiv bedroht. Ihr 18-jähriger Sohn ist sich sicher, dass der Vorgänger seiner Mutter der Familie das Leben zur Hölle macht und sagt ihm den Kampf an. Am nächsten Tag wird der Mann niedergeschlagen und der 18-Jährige steht unter Tatverdacht. Rechtsanwältin Benita Brückner will helfen. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH