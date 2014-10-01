Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödlicher Absturz

Tödlicher Absturz

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 219: Tödlicher Absturz

45 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 12

Eine leidenschaftliche Liebesnacht wird für Marc Heinrich zum Albtraum. Am Morgen liegt seine Freundin Lena erstochen neben ihm und er kann sich an nichts mehr erinnern. Um dem verzweifelten Piloten zu helfen, begibt sich Isabella Schulien selbst in die Schusslinie und setzt ihr Leben aufs Spiel, um die Wahrheit herauszufinden. Bildrechte: SAT.1

