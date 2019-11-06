Staffel 1Folge 221vom 06.11.2019
Folge 221: Bis dass der Tod uns scheidet
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Susi Wendt und Lothar Brandt fiebern dem schönsten Tag ihres Lebens entgegen, sie wollen kirchlich heiraten. Plötzlich nimmt das Leben des glücklichen Paares eine makabre Wendung: Susi verschwindet spurlos. Und es kommt noch schlimmer: sie wird tot und in ihrem Brautkleid aufgebahrt gefunden. Stephan Lucas macht sich auf die Suche nach dem eiskalten Mörder. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH