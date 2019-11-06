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Verwahrlost

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 99: Verwahrlost

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tag für Tag kämpft sich Doreen Körner als alleinerziehende Mutter von drei Kindern durchs Leben. Weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann, wird sie von brutalen Geldeintreibern terrorisiert. Als die Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer der jungen Frau mit ihren Problemen helfen will, muss sie feststellen, dass sie plötzlich verschwunden ist. Ihre drei kleinen Kinder wurden zwei Tage lang alleine gelassen. Ist die Mutter vor ihren Problemen geflohen oder wurde sie entführt? Rechte: Sat.1

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