Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 08.10.2023: Ab durch die Mitte
44 Min.Folge vom 08.10.2023
Auf Paul und Helen wartet ein Kunde mit speziellen Bedürfnissen. Alison und Paul leben in einem eleganten Haus aus viktorianischer Zeit. Vor sechs Jahren erlitt Paul einen schweren Schlaganfall, wovon er sich nun langsam erholt. Die neue Küche soll ihm bei der Genesung helfen und nicht im Weg sein, wie es aktuell der Fall ist. Das Team muss sich demnach gut überlegen, wie es die Küche für Paul zugänglich macht, ohne die Schönheit des Designs zu beeinträchtigen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.