Folge 42: Der mörderische Priester
22 Min.Ab 12
Die Prostituierte Susanne Tanner bittet Ingo Lenßen um Hilfe, weil ihre Kollegin Jenny Rassell von ihrem letzten Job nicht zurückgekehrt ist. Sandra Nitka ermittelt als leichtes Mädchen auf dem Straßenstrich und gerät schon bald ins Visier des brutalen Zuhälters Frederik Gerrit. Als ein Kunde zudringlich wird und die Ermittlerin ihn abweist, warten Gerrits Schläger bereits auf sie ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
